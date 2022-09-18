18 Eyl 2022 - 15:13- Ekonomi G: 18 Eyl 2022 - 15:14

Çimento sektörü zorda
Çimento sektörü zorda mask

TÜRKÇİMENTO’nun Anadolu Buluşmaları’nın son durağında, çimentocular ortak uyarıda bulundu. Çimento sektörünün önde gelen temsilcileri, yaşanan kriz yüzünden giderek artan enerji maliyetleri nedeniyle önümüzdeki aylarda çimento üretiminin zora girebileceğine dikkat çekti. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Anadolu Buluşmaları'nın altıncısı İzmir'de gerçekleştirildi. Panelde konuşan TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, bir yandan sektörün enerji maliyetleri sebebiyle yaşadığı olağanüstü zorlukları anlatırken bir yandan da tüm zorlukları bugüne kadar aşmasını bilen sektör temsilcilerinin bu zorlukları da aşabileceğini söyledi.
# başkanı, bir

18 Eyl 2022 - 15:13 - Ekonomi

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Çimento sektörü zorda mask
Çimento sektörü zorda
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