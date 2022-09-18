18 Eyl 2022 - 15:19- Gündem G: 18 Eyl 2022 - 15:20

Çeker’den sağlık çalışanlarına ziyaret

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Çeker’den sağlık çalışanlarına ziyaret mask

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Osman Ayas, Gebze İlce Temsilcisi Kadriye Levent, Gebze Fatih Devlet Hastanesi İş Yeri Baş Temsilcisi Hülya Altay, Tuna Uncu, Harun Durna ile birlikte Gebze Fatih Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

ÇALIŞANLARI BİLGİLENDİRDİ

Başkanı Ömer Çeker 12 Ağustos 2022 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ek ödeme yönetmenliği ve personel maaşlarının banka üzerinde ödenmesi için kurum amiri ile banka arasında yapılan promosyon sözleşmesinin revize edilmesi veya uzlaşma sağlanamadığı takdirde fes edilmesi yönünde yapılan çalışmaları hakkında çalışanları bilgilendirdi.
# başkanı, ile, sağlık

18 Eyl 2022 - 15:19 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.932.327 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’nde Türk Dünyası tartışıldı mask
Kocaeli’nde Türk Dünyası tartışıldı
Zabıtadan, Kaymakam Çelikkaya’ya ziyaret mask
Zabıtadan, Kaymakam Çelikkaya’ya ziyaret
Çeker’den sağlık çalışanlarına ziyaret mask
Çeker’den sağlık çalışanlarına ziyaret
Çınarlıkent’te çocuk şenliği yapıldı mask
Çınarlıkent’te çocuk şenliği yapıldı
Tarım ve Hayvancılık Sektörü KOTO’da istişare yaptı mask
Tarım ve Hayvancılık Sektörü KOTO’da istişare yaptı
İstanbul Sarıyer ve Kağıthane'de iki adet taşınmaz açık artırma ile satılacak mask
İstanbul Sarıyer ve Kağıthane'de iki adet taşınmaz açık artırma ile satılacak
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL