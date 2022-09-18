Çeker’den sağlık çalışanlarına ziyaret

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Osman Ayas, Gebze İlce Temsilcisi Kadriye Levent, Gebze Fatih Devlet Hastanesi İş Yeri Baş Temsilcisi Hülya Altay, Tuna Uncu, Harun Durna ile birlikte Gebze Fatih Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

ÇALIŞANLARI BİLGİLENDİRDİ

Başkanı Ömer Çeker 12 Ağustos 2022 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ek ödeme yönetmenliği ve personel maaşlarının banka üzerinde ödenmesi için kurum amiri ile banka arasında yapılan promosyon sözleşmesinin revize edilmesi veya uzlaşma sağlanamadığı takdirde fes edilmesi yönünde yapılan çalışmaları hakkında çalışanları bilgilendirdi.