Karamürselli mimarlar mutluluğa ‘evet’ dedi

Karamürsel Necdet Calp İlkokul Müdürü Lokman Açar ve Saadet Açar’ın kızları, mimar Esra Nur Açar ile Karamürsel’in tanınmış ailelerinden Halil ve Nursen Keskin’in oğulları mimar Gökhan Keskin evlendi. Ulaşlı Saklıgöl Restoran’da kıyılan nikah törenin ardından yapılan düğün töreni ile yeni çiftler ve konuklar, çalan müziklerle geç saatlere kadar eğlendi. Genç mimarlar balayının ardından Karamürsel’deki Esra Nur ve Gökhan Keskin Mimarlık Bürosunda çalışmaya başlayacaklarını belirttiler.