18 Eyl 2022 - 15:20- Yaşam G: 18 Eyl 2022 - 15:22

Karamürselli mimarlar mutluluğa ‘evet’ dedi

Karamürsel’in tanınmış mimarlarından Gökhan Keskin ve Esra Nur Açar evlenerek dünya evine girdiler.
Karamürselli mimarlar mutluluğa ‘evet’ dedi mask
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Karamürsel Necdet Calp İlkokul Müdürü Lokman Açar ve Saadet Açar’ın kızları, mimar Esra Nur Açar ile Karamürsel’in tanınmış ailelerinden Halil ve Nursen Keskin’in oğulları mimar Gökhan Keskin evlendi. Ulaşlı Saklıgöl Restoran’da kıyılan nikah törenin ardından yapılan düğün töreni ile yeni çiftler ve konuklar, çalan müziklerle geç saatlere kadar eğlendi. Genç mimarlar balayının ardından Karamürsel’deki Esra Nur ve Gökhan Keskin Mimarlık Bürosunda çalışmaya başlayacaklarını belirttiler.
# ile, ardından

18 Eyl 2022 - 15:20 - Yaşam

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