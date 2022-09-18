İlk bilimsel sualtı kazısı yerinde incelendi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli’nin Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen ilk bilimsel sualtı kazısı olan Kerpe’yi ziyaret etti. Kazı Başkanı ve Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük ve Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bilir eşliğinde kazı alanına dalış yapılarak incelemelerde bulundu.
Kazı çalışmalarına 2020 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri doğrultusunda devam edilmektedir. 2022 yılı çalışmalarına Kocaeli Valiliği ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenmekte olup Kocaeli Büyükşehir ve Kandıra Belediyesi de katkı sunmaktadır. Çalışmalar Turizm açısından son derece önemli olup Arkeopark park ve Müze projesiyle farklı bir boyut kazanacaktır.
BÖLGE TARİHİ AYDINLANACAK
Bilindiği gibi dalış turizmi yüksek profilli turist çekmek isteyen ülkeler için son derece önemli bir turizm çeşidi olup az gelişmiş turizm alanlarının kalkınması için son derece önemli çalışmalardır. Ayrıca çalışmalar bölge tarihinin aydınlatılmasında önemli veriler sunarak Antik Çağdan Osmanlı Dönemi’ne kadar bölgeye gelen ve gönderilen ürünler hakkında somut verilere ulaşılması hedeflenmektedir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.