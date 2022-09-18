18 Eyl 2022 - 15:41- Yaşam G: 18 Eyl 2022 - 16:03

Nez Demir Güzellik Merkezi açıldı

Kocaeli’de kadınların yeni adresi olmaya aday ‘Nez Demir’ Güzellik Merkezi görkemli açılışla hizmete girdi
Nez Demir Güzellik Merkezi açıldı mask
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Tuğba Yakut’un sahibi olduğu Nez Demir Güzellik Merkezi, İzmit Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan tesiste hizmet verecek. Güncel estetik teknolojileri ile donatılan güzellik merkezinde Cilt bakımı, bölgesel incelme, Kalıcı makyaj, Cilt Çatlağı onarımı, popo şekillendirme, buz lazer gibi hizmetler verilecek. Kendinizi özel hissedeceğiniz güzellik merkezinde samimi tavırları ile sizlerin en güzel hizmet almasına destek olacak işletme yetkilileri açılışa özel kampanyalar hakkında bilgi verdi.

“ERKEKLERİN DE BAKIMA İHTİYACI VAR”

Açılış kurdelesini Sosyal Medya Fenomeni Nez Demir, Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç ve davetliler kesti. Kurdele kesimi öncesi ilk konuşmayı İL Başkanı Murat Erinç gerçekleştirdi. Erinç konuşmasında, “Kentimize bu kadar güzel, şık bir güzellik merkezi kazandırdığı için değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burası sadece kadınlara yönelik bir yer değil. Erkeklerin de faydalanabileceği bir güzellik merkezi. Erkeklerin de bakıma ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“İNSANLARIN KENDİNİ İYİ HİSSETMESİ İÇİN EMEĞİMİZİ KATIYORUZ”

Doğma büyüme Gebzeli olduğunu ve gençliğinin büyük bir kısmının İzmit’te geçtiğini ifade eden Nez Demir, “Burası 7’inci merkezimiz oldu. Bizleri yalnız bırakamadığınız için teşekkür ederim. Biz sadece güzellik sektörü olarak değil, insanların kendini iyi hissetmesi ve motive olması için emeğimizi katıyoruz. Şube sahiplerimiz ve çalışanlarımız güler yüzlü. İzmit şubemizin sahibesi Tuğba. Ona da sonsuz güveniyorum” dedi. Ardından konuşan şube sahibi Tuğba Yakut, “Beni bu mutlu günümde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bir de ortağım var Selahattin Yakut. Yurt dışında olduğu için gelemdi. Ona da desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Hayırlı olsun” dedi.

# başkanı, bir, ile, ardından

18 Eyl 2022 - 15:41 Kocaeli- Yaşam

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