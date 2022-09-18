Kocaeli Ornitoloji Derneği sezonu açtı

Kocaeli Ornitoloji Derneği (kuş bilimi) her sene düzenledikleri sezon açılışını İzmit Acısu’da bulunan dernek binasında gerçekleştirdi. 1960 yılında kurulan ve 438’i aktif 850 üyesi bulunan Kocaeli Ornitoloji Derneği üyeleri, beslediği kuşlarla birlikte açılışta yerini aldı. Sezon açılışında konuşan dernek başkanı Burak Eseroğlu, “Açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere her sene Nisan ayında sezonu kapatırken Eylül ayında ise yeniden açıyoruz. Yeni sezonda dernek olarak daha aktif bir rol alacağız. Çarşamba ve Cumartesi günleri mezat devam edecek. Bugün arkadaşlarımızın yetişdirdiği kuşlar arasında güzellik yarışması yapacağız. 2022 - 2023 sezonu herkese hayırlı olsun” dedi. Üyelere çeşitli ikramlarda bulunulurken üyelerin verdiği oylarla Hakan Efe isimli üyenin kuşu en iyi renk kuşu kategorisinde birinci seçildi. Efe’ye kupasını Başkan Eseroğlu verdi. En iyi ırk kuşları kategorisinde yarışmaya giren Yaşar Aydemir’in yetiştirdiği kuşu birinci seçildi. Aydemir’e kupasını Ali Emrah Yıldırım verdi.