Kocaeli Ornitoloji Derneği (kuş bilimi) her sene düzenledikleri sezon açılışını İzmit Acısu’da bulunan dernek binasında gerçekleştirdi. 1960 yılında kurulan ve 438’i aktif 850 üyesi bulunan Kocaeli Ornitoloji Derneği üyeleri, beslediği kuşlarla birlikte açılışta yerini aldı. Sezon açılışında konuşan dernek başkanı Burak Eseroğlu, “Açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere her sene Nisan ayında sezonu kapatırken Eylül ayında ise yeniden açıyoruz. Yeni sezonda dernek olarak daha aktif bir rol alacağız. Çarşamba ve Cumartesi günleri mezat devam edecek. Bugün arkadaşlarımızın yetişdirdiği kuşlar arasında güzellik yarışması yapacağız. 2022 - 2023 sezonu herkese hayırlı olsun” dedi. Üyelere çeşitli ikramlarda bulunulurken üyelerin verdiği oylarla Hakan Efe isimli üyenin kuşu en iyi renk kuşu kategorisinde birinci seçildi. Efe’ye kupasını Başkan Eseroğlu verdi. En iyi ırk kuşları kategorisinde yarışmaya giren Yaşar Aydemir’in yetiştirdiği kuşu birinci seçildi. Aydemir’e kupasını Ali Emrah Yıldırım verdi.
18 Eyl 2022 - 15:57- Gündem Güncelleme: 18 Eyl 2022 - 15:59
Kocaeli Ornitoloji Derneği sezonu açtı
Kocaeli Ornitoloji Derneği üyeleri, İzmit Acısu’da bulunan dernek binasında bir araya gelerek sezon açılışını gerçekleştirdi. Açılışta sergilenen en güzel iki kuşa da kupaları verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.