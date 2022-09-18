Alınan bilgiye göre Kandıra Cebeci sahilinde denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıdaki vatandaşlar tarafından deniden çıkartılan 3 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken Alican Bozkurt (28) ise arkadaşlarından yaklaşık 10 dakika sonra denizden çıkartıldı. Sahilde bulunan bir doktor tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt tedavi altına alındı. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen Bozkurt’un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
18 Eyl 2022 - 16:46- Asayiş Güncelleme: 18 Eyl 2022 - 16:48
4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi! 1 kişinin durumu ağır
Kandıra Cebeci Sahilinde denize giren 4 kişilik arkadaş grubu boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden vatandaşlar tarafından çıkartılan gençlerden üçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken 1 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.