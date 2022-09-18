4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi! 1 kişinin durumu ağır

Alınan bilgiye göre Kandıra Cebeci sahilinde denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıdaki vatandaşlar tarafından deniden çıkartılan 3 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken Alican Bozkurt (28) ise arkadaşlarından yaklaşık 10 dakika sonra denizden çıkartıldı. Sahilde bulunan bir doktor tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt tedavi altına alındı. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen Bozkurt’un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.