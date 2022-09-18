Veteriner hekimlerde Bostancı güven tazeledi

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası 14. Olağan Genel Kurulu dün itibari ile başlamıştı. Kongrede mevcut oda başkan Mehmet Bostancı’nın tek aday oldu. İki gün süren genel kurulun ikinci günü olan bugün oy kullanma işlemleri gerçekleşti. Kocaeli Ticaret Odası Binasında yapılan seçimlerde 132 üye oy kullandı. 354 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede Bostancı kullanılan oyların tamamını aldı. 132 oyla yeniden oda başkanı seçilen Bostancı, “Tek adaylı bir seçime gitmek, yaptıklarımızın onaylandığı ve devam etmemizi desteklemeleri demekti bizim için, ona rağmen gelip sandıkta ellerini elimizin üstüne koyan, 2 yıl önce olduğu gibi bugün de desteklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarıma duyduğum minnet ifade edemeyeceğim kadar büyüktür. Omuz omuza nice yollar kat etmek dileği ile” ifadelerini kullandı.