CHP Derince’de yeni başkan Atasoy Bilgin

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince İlçe Örgütü Olağanüstü kongresi Atasoy Bilgin ve Orkun Utkubaş’ın başkan adaylığında Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplam 200 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede daha önce ilçe başkanlığı yapan Atasoy Bilgin 2 oy farkla seçilmiş ilçe başkanı oldu. İlk sayım sonrası çıkan tartışmalar nedeni ile oylar bir kez daha sayıldı. Kongrede kullanılan 188 oyun 95’ini Atasoy Bilgin alırken, Orkun Utkubaş ise 93 oy aldı.
BİLGİN’İN YÖNETİM LİSTESİ
Atasoy BİLGİN (Başkan)
Elvan SARIM
Caner YENİ
Mukaddes SARIBAŞ
Hakan KOREL
Şaziye KABALOĞLU
Ersin DEMİRKIR
Enver OYARDI
Serap UĞRAŞ
İsmail BİLGİN
Arife POYRAZOĞLU
Kutay KARAHASAN
Kıymet GÜNDOĞAN
Necati ÜZMEZ
Ertan KARARKAŞ
Gündüz BAŞER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.