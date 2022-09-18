18 Eyl 2022 - 17:32- Gündem G: 18 Eyl 2022 - 17:36

CHP Derince’de yeni başkan Atasoy Bilgin

CHP Derince olağanüstü kongresinde Atasoy Bilgin, rakibi Orkun Utkubaş’tan 2 oy fazla alarak seçilmiş ilçe başkanı oldu
CHP Derince’de yeni başkan Atasoy Bilgin mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince İlçe Örgütü Olağanüstü kongresi Atasoy Bilgin ve Orkun Utkubaş’ın başkan adaylığında Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplam 200 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede daha önce ilçe başkanlığı yapan Atasoy Bilgin 2 oy farkla seçilmiş ilçe başkanı oldu. İlk sayım sonrası çıkan tartışmalar nedeni ile oylar bir kez daha sayıldı. Kongrede kullanılan 188 oyun 95’ini Atasoy Bilgin alırken, Orkun Utkubaş ise 93 oy aldı.

BİLGİN’İN YÖNETİM LİSTESİ

Atasoy BİLGİN (Başkan)

Elvan SARIM

Caner YENİ

Mukaddes SARIBAŞ

Hakan KOREL

Şaziye KABALOĞLU

Ersin DEMİRKIR

Enver OYARDI

Serap UĞRAŞ

İsmail BİLGİN

Arife POYRAZOĞLU

Kutay KARAHASAN

Kıymet GÜNDOĞAN

Necati ÜZMEZ

Ertan KARARKAŞ

Gündüz BAŞER
# ile, bir, başkanı, chp

18 Eyl 2022 - 17:32 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.932.327 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’nde Türk Dünyası tartışıldı mask
Kocaeli’nde Türk Dünyası tartışıldı
Zabıtadan, Kaymakam Çelikkaya’ya ziyaret mask
Zabıtadan, Kaymakam Çelikkaya’ya ziyaret
Çeker’den sağlık çalışanlarına ziyaret mask
Çeker’den sağlık çalışanlarına ziyaret
Çınarlıkent’te çocuk şenliği yapıldı mask
Çınarlıkent’te çocuk şenliği yapıldı
Tarım ve Hayvancılık Sektörü KOTO’da istişare yaptı mask
Tarım ve Hayvancılık Sektörü KOTO’da istişare yaptı
İstanbul Sarıyer ve Kağıthane'de iki adet taşınmaz açık artırma ile satılacak mask
İstanbul Sarıyer ve Kağıthane'de iki adet taşınmaz açık artırma ile satılacak
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL