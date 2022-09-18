CHP Derince’de yeni başkan Atasoy Bilgin

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince İlçe Örgütü Olağanüstü kongresi Atasoy Bilgin ve Orkun Utkubaş’ın başkan adaylığında Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplam 200 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede daha önce ilçe başkanlığı yapan Atasoy Bilgin 2 oy farkla seçilmiş ilçe başkanı oldu. İlk sayım sonrası çıkan tartışmalar nedeni ile oylar bir kez daha sayıldı. Kongrede kullanılan 188 oyun 95’ini Atasoy Bilgin alırken, Orkun Utkubaş ise 93 oy aldı.

BİLGİN’İN YÖNETİM LİSTESİ

Atasoy BİLGİN (Başkan)

Elvan SARIM

Caner YENİ

Mukaddes SARIBAŞ

Hakan KOREL

Şaziye KABALOĞLU

Ersin DEMİRKIR

Enver OYARDI

Serap UĞRAŞ

İsmail BİLGİN

Arife POYRAZOĞLU

Kutay KARAHASAN

Kıymet GÜNDOĞAN

Necati ÜZMEZ

Ertan KARARKAŞ

Gündüz BAŞER