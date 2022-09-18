Bu kadar uğursuzluk olmaz! “1-1”

Kocaelispor sezonun beşinci maçında Bucaspor’u konuk etti. Maçta Bekykan ile öne geçen yeşil siyahlıların bir topu direkten döndü, bir topu çizgiden çıktı, Tayfun ile karşı karşıya gol kaçtı. Kaçan golden 1 dakika sonra Buca beraberlik golünü kurtarıcısı Erhan ile buldu ve maç 1-1 sona erdi. Maçın ardından Başkan Engin Koyun ve Teknik Direktör Fırat Gül tepkileri odağındaydı. Engin Koyun’a maçın ardından öfke dinmedi ve tüm stat yönetim istifa sesleri ile inledi. Buca ekibi ise 1 puan ile bayram sevinci yaşadı.

BEYKAN İLE ÖNE GEÇTİK

Derince Stadı’ndaki maça Kocaelispor iyi başladı. Agresif oyun maçın başında gol getirdi. 6. dakikada Kocaelispor'da Tayfun'un ceza alanının sol çaprazından yaptığı ortada topu Samed Ali topu indirdi, ceza sahası içindeki Beykan yaptığı düzgün vuruşla topu sağdan ağlara gönderdi. “1-0”

MAZLUM ÇİZGİDEN ÇIKARDI

14’te ikinci gole çok yaklaştık. Mehmet Yılmaz'ın pasında Kubilay topu ortaladı, Okan'ın kafa vuruşunda Kıvanç topa son adan uzandı, bu futbolcudan seken topta yakın mesafeden Samed Ali topu kaleye gönderdi, Kıvanç'tan seken topa tekrar Samed Ali vurdu, Mazlum topu gol çizgisinden uzaklaştırdı. Buca 30’da İlhan, 35’te de Erhan Çelenk ile gole yaklaşsa da Kocaelispor soyunma odasına 1-0 önde girdi.

TAYFUN KAÇIRDI, ÇELENK ATTI

İkinci yarıda Buca ekibi risk aldı, Kocaelispor ise kalesinden topu uzak tutmak istedi. Ancak Fırat Gül’ün yaptığı oyuncu değişiklikleri ile ipler Buca’nın eline geçti ve yeşil siyahlılar topu kalesinden bir türlü uzaklaştıramadı. Buca oyunun kontrolünü elinde tutsa da Tayfun yaptığı pres ile topu kazandı ve kaleci Kıvanç’ı karşısında gördü. Tayfun akıl almaz bir gol kaçırırken 1 dakika sonra Buca’nın golü geldi.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Hazarhan’ın yaptığı pas hatası sonrası ceza sahasına top gönderildi. Kocaelispor savunması ofsayt diye duraksadı, Erhan Şentürk’ün pasında Erhan Çelenk’in şutunda top filelerle buluştu maç 1-1 sona erdi. Yine akıl almaz gollerin kaçtığı, Fırat Gül’ün değişikliklerle oyunu rakibe bıraktığı mücadele 1-1 sona erdi ve Kocaelispor’un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Yeşil siyahlılar altıncı haftada Uşakspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

KOCAELİSPOR:1

BUCASPOR:1

STAT: Derince

HAKEMLER: Gürcan Hasova**, Harun Terin*, Yusuf Susuz**

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci***, Alpay Çelebi**, Diogo Aleksis**, Yusuf Cihat Çelik** (Yiğitali Bayrak? dk.59), Okan Eken** (Mertan Caner* dk.81), Tayfun Aydoğan***, İlyas Kubilay*** (Mehmet Taş* dk.59), Mehmet Sak**, Mehmet Yılmaz***, Samed Ali Kaya** (Cem Ekinci* dk.68), Beykan Şimşek*** (Hazarhan? dk.68)

BUCASPOR 1928: Kıvanç Küçükkarış**, Mazlum Demir**, Lokman Gör**, Taşkın Çalış**, Tunç Murat**, İlhan Depe** (Berke Bıyık* dk.68), Erhan Şentürk** (Furkan Çil? dk.90+1), Enes Alıç**, Adem** (Onur Özcan*** dk.57), Alper Kadir** (Mehmet Gölbaşı* dk.57), Erhan Çelenk***

GOLLER: Beykan Şimşek (dk.7) (Kocaelispor), Erhan Çelenk (dk.87) (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Alpay Çelebi, Tayfun Aydoğan, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor), Lokman Gör, İlhan Depe, Adem Eren Kabak, Furkan Çil (Bucaspor)