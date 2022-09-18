20 yaşındaki genç kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi

Olay, Taşvanlı Mahallesi Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu tatili için tabiat parkına giden 20 yaşındaki Sercan İnan, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan gölete düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genci kurtarmak için arama çalışması başlattı. Dalgıçların saatlerce gölette yaptığı arama neticesinde 20 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Arama kurtarma sırasında İnan’ın annesi, "Sercan gel oğlum, gel karaciğerim. Akşam oldu oğlum gel evimize gidelim" diyerek oğluna seslendi. Hastane morguna kaldırılan gencin yakınları da feryat ederek gözyaşlarına boğuldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.