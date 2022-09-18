Hodri Meydan, Fırat Gül’ün istifasını istedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun 5. haftasında üst üste üçüncü beraberliği alan Kocaelispor’da efsane taraftar grubu Hodri Meydan, teknik direktör Fırat Gül’ün istifasını isteyen paylaşım yaptı. Hodri Meydan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ligin en yüksek maliyetli ve en iyi oyuncu grubuyla çalışan teknik direktör Fırat Gül’ün oynattığı oyun haftalardır hiçbirimizi memnun etmemektedir. Yapılan hatalar bizlere her hafta büyük yaralar vermekle beraber, şampiyonluk yarışından da haftadan haftaya uzaklaştırmaya başlamıştır. Geçtiğimiz sezon yapılan hoca ısrarının bedelini bu camia ağır bir şekilde ödemiştir. Bu sezon aynı hatalara tekrar tekrar düşmemek ve şampiyonluk hedefinden daha fazla uzaklaşmamak adına teknik direktör Fırat Gül’ün istifasını hemen bu akşam ivedilikle bekliyor olacağız" denildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.