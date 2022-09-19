Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajlı Teminatları Nelerdir?

Sağlık sorunları kişileri beklenmeyen masraflarla karşı karşıya bırakabilir. Ani gelişen sağlık sorunları kişinin hem psikolojisini hem de maddi durumunu etkileyebilir. Bu gibi durumlara karşı sağlığınızla birlikte bütçenizi de güvence altına almak isterseniz sağlık sigortaları yaptırmayı düşünebilirsiniz.

Sigorta şirketleri tarafından sunulan avantajlı ve geniş kapsamlı tamamlayıcı sağlık sigortası planları ihtiyaç duyduğunuzda istediğiniz sağlık hizmetlerini alabilmenize olanak tanır. SGK anlaşmalı özel hastanelerde ek bir ücret ödemeden sağlık hizmeti almanıza imkân veren tamamlayıcı sağlık sigortasında avantajlı birçok teminat mevcuttur. Ayakta ve yatarak tedavi teminatları sağlayan sigorta ile isteğe bağlı ek teminatlar doğrultusunda poliçenizin kapsamını genişletebilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tamamlayıcı sağlık sigortası almayı düşünüyorsanız önce ihtiyaçlarınızı belirlemeli ve ardındanfarklı sigorta şirketlerinin tekliflerini incelemelisiniz. Sigorta şirketleri her ihtiyaca uygun farklı sağlık sigortası planları sunar. Dolayısıyla ihtiyaçlarınızı belirlemek ve bu ihtiyaçlarınız doğrultusunda sigorta planlarını inceleyerek size en uygun sigortayı belirleyebilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası için ödeyeceğiniz primler de seçim aşamasında büyük önem taşır. Sigortaprimleri çoğunlukla aylık olarak ödense de yapacağınız anlaşma doğrultusunda bu durum değişiklik gösterebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları değişkenlik gösterir. Seçeceğiniz ek teminatların sayısıyla orantılı olarak prim de yükselir. Herhangi bir sağlık hizmeti almasanız da önceden anlaşılan primleri ödemeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Tamamlayıcı sağlık sigortası seçimi yaparkensigorta şirketinin sunduğu planın ilaç kapsamını değerlendirmeniz de faydalı olabilir. Tedavide büyük bir masraf olabilen ilaçların poliçe planına dahil olup olmadığını ve eğer dâhil edildiyse ne kadarını kapsadığı değerlendirmeniz gereken faktörler arasında yer alır.

Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırmalısınız?

Tamamlayıcı sağlık sigortası birçok avantaj sunar. Bunlardan ilki ücretsiz muayeneler, tahlil ve tetkiklerdir. SGK anlaşması olan tüm özel hastanelerdeayakta tedavi teminatına dahil edilen sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığınız takdirde bir yıl içerisinde 10 defa ücretsiz muayene hakkınız bulunur. Bu muayenelerde gereken tahlil ve tetkikler de ayakta tedavi teminatı kapsamında ücretsizdir.Ayakta tedavi kapsamında fizik tedaviden de faydalanabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran kişilerin ameliyat, ameliyat sonrası oda ve refakatçi gibi masrafları yatarak tedavi teminatı kapsamında karşılanır. Eğer ameliyat sonrasında evde bakım hizmeti de ek ücret ödemeden sigorta kapsamında alınabilir.Yoğun bakım, küçük cerrahi müdahaleler, hastaneye nakil için ambulans hizmetleri de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında faydalanılabilecek diğer sağlık hizmetleridir.

Erken tanı birçok hastalıkta hayat kurtarır. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında SGK anlaşmalı sağlık kurumlarından alacağınız ücretsiz ileri tanı teknikleri sayesinde olası hastalıklar erken tespit edilerek hemen tedaviye başlanabilir. Yatış gerektirmeyen MR, tomografi, röntgen velaboratuvar tetkikleri poliçe dahilinde yararlanılabilecek sağlık hizmetleridir. Covid-19 sonrasında sigorta şirketleri salgın hastalıkları da tamamlayıcı sağlık sigortası paketlerine dahil ederek son derece avantajlı teklifler sunmaya başlamıştır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Hizmet Alabileceğiniz Kurumlar

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK’lı ya da Bağ-Kur’lu kişiler ile devlet memurlarının yararlanabildiği bir poliçedir. Bu sigortayı yaptırdığınız takdirde SGK anlaşması bulunan tüm özel hastanelerde sağlık hizmeti alabilirsiniz. Türkiye’nin hangi şehrinde olduğunuz fark etmeksizin bulunduğunuz noktaya en yakın SGK anlaşmalı sağlık kurumlarına gidebilir, ek ücret ödemenize gerek kalmadan ihtiyacınız olan tedaviye başlayabilirsiniz.