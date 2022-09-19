19 Eyl 2022 - 10:53- Gündem G: 19 Eyl 2022 - 11:06

Yağmur kanseri yendi; annesi kutlama düzenleyip, otomobil hediye etti

Gölcük ilçesinde Dilek Onay, 5 yıldır mücadele ettiği tiroid kanserini yenen kızı Yağmur Canalp (20) için kutlama düzenleyip, ona otomobil hediye etti.
Yağmur kanseri yendi; annesi kutlama düzenleyip, otomobil hediye etti mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gölcük'te yaşayan Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği öğrencisi Yağmur Canalp, 2017 yılında tiroid kanserine yakalandı. Yaklaşık 5 yıllık bir tedavi sürecinin ardından Canalp, yaptırdığı son doktor kontrolünde sonuçlarının olumlu çıkmasıyla tiroid kanserini yendi. Gelen haberi büyük sevinçle karşılayan annesi Dilek Onay, kızının kanseri yenmesi nedeniyle ailesi ve yakın arkadaşlarının da bulunduğu bir kutlama düzenledi. Onay, kızına otomobil hediye etti. Düzenlenen kutlama sırasında büyük sevinç ve duygusal anlar yaşandı. Hastalık sürecinde zorlu bir mücadele yaşadığını ifade eden Yağmur Canalp, "Bu süreç bazen zordu, bazen kolaydı ama anladığım kadarıyla her şey insanda bitiyor. Bana destek olan aileme ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum onlar her zaman yanımdaydılar. Bazen hiç bitmeyeceğini düşündüm ama çok şükür bugün bitti. Tüm hastalara şifa diliyorum" dedi.

'HALA ŞOKTAYIM'

Kızının iyileşmesi haberini büyük bir sevinçle karşıladığını anlatan anne Dilek Onay, "Benim için çok zor bir süreçti. Hala kendime gelemedim, hala şoktayım. İlk duyduğumuz zaman kendimizi kaybetmiştik. Kızım çok güçlüydü, derslerine çalışmaya devam etti. Bunun yanında hastalıkla da savaştı. Hazır yiyeceklerden bir süre çok uzak kaldı. Doktorlarımız çok iyiydi. Çok şükür bu hastalığı el birliğiyle yendik" dedi.

# bir, ardından

19 Eyl 2022 - 10:53 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.920.289 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Bıyık asfalt makinesine bindi, ortaya bu kareler çıktı mask
Başkan Bıyık asfalt makinesine bindi, ortaya bu kareler çıktı
SEDAŞ gönüllüleri Dünya Temizlik Günü’nde Eşme Sahili’ni temizledi mask
SEDAŞ gönüllüleri Dünya Temizlik Günü’nde Eşme Sahili’ni temizledi
Özdilek Kocaeli’de gazilerle gurur dolu anlar mask
Özdilek Kocaeli’de gazilerle gurur dolu anlar
Dilovası’nda hedef sıfır atık mask
Dilovası’nda hedef sıfır atık
Sepaş Enerji’den önemli bilgi güncelleme çağrısı mask
Sepaş Enerji’den önemli bilgi güncelleme çağrısı
Yüzlerce firma eleman arıyor mask
Yüzlerce firma eleman arıyor
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL