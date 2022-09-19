19 Eyl 2022 - 11:01- Siyaset G: 19 Eyl 2022 - 11:04

MHP'li bir isim daha istifa etti

MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu’nda bir istifa daha yaşandı. MHP İl Başkan Yardımcısı olan ve KAÇEP Başkanlığını görevini sürdüren Yudum Kaçıkcı MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu’ndan istifa etti.
MHP'li bir isim daha istifa etti mask

Daha önce iki yöneticinin istifa ettiği, 6 yöneticinin ise memuriyete geçmesi nedeniyle görevlerini bıraktığı il yönetiminde bir isim daha istifasını sundu. Aynı zamanda KAÇEP Başkanlığı’nı yürüten İl Başkan Yardımcısı Yudum Kaçıkcı, görevinden istifa etti. Yudum Kaçıkcı’nın fikir ayrılığı nedeniyle istifasını sunduğu öğrenildi. İl Başkanı Yunus Emre Kurt’un, Kaşıkçı’nın yerine atama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.
# bir, başkanı

19 Eyl 2022 - 11:01 - Siyaset

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