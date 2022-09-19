Daha önce iki yöneticinin istifa ettiği, 6 yöneticinin ise memuriyete geçmesi nedeniyle görevlerini bıraktığı il yönetiminde bir isim daha istifasını sundu. Aynı zamanda KAÇEP Başkanlığı’nı yürüten İl Başkan Yardımcısı Yudum Kaçıkcı, görevinden istifa etti. Yudum Kaçıkcı’nın fikir ayrılığı nedeniyle istifasını sunduğu öğrenildi. İl Başkanı Yunus Emre Kurt’un, Kaşıkçı’nın yerine atama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.
19 Eyl 2022 - 11:01- Siyaset Güncelleme: 19 Eyl 2022 - 11:04
MHP'li bir isim daha istifa etti
MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu’nda bir istifa daha yaşandı. MHP İl Başkan Yardımcısı olan ve KAÇEP Başkanlığını görevini sürdüren Yudum Kaçıkcı MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu’ndan istifa etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.