MHP'li bir isim daha istifa etti

Daha önce iki yöneticinin istifa ettiği, 6 yöneticinin ise memuriyete geçmesi nedeniyle görevlerini bıraktığı il yönetiminde bir isim daha istifasını sundu. Aynı zamanda KAÇEP Başkanlığı’nı yürüten İl Başkan Yardımcısı Yudum Kaçıkcı, görevinden istifa etti. Yudum Kaçıkcı’nın fikir ayrılığı nedeniyle istifasını sunduğu öğrenildi. İl Başkanı Yunus Emre Kurt’un, Kaşıkçı’nın yerine atama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.