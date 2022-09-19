19 Eyl 2022 - 11:07- Gündem G: 19 Eyl 2022 - 11:10

Gaziler Günü’nde Ata’ya çelenk takdim edildi

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk takdim edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Gaziler Günü’nde Ata’ya çelenk takdim edildi mask
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19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Kocaeli Valiliği İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirdi. Düzenlenen törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Başkanı Nurettin Recep Sağlık, gazi ve gazi yakınları katılım sağladı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.
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19 Eyl 2022 - 11:07 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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