Bariyerlere çarpan tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, Gölcük Donma Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes marka 55 ALM 93 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle tırın delilen karterinden yola yağ döküldü. Kayganlaşan yolda ekipler önlem aldı. Tır saplandığı yerden 1 saate yakın uğraşların ardından kurtarılırken, trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.