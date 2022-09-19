İzmit Belediyesi, Anne Eli projesini yeniden faaliyete geçirmeye başladı. Ailelerinden uzakta olan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren Anne Eli projesi, Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda bulunan Ayazma Kültür Merkezinde bugün başlıyor. Öğrenciler yarından itibaren hafta içi her gün 17.00 - 19.00 saatleri arasında 3 çeşit sıcak yemek hizmetinden faydalanabilecek. Anne Eli yemekhanesinden faydalanmak isteyen öğrencilerin izmitanneeli.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.
19 Eyl 2022 - 11:11- Eğitim Güncelleme: 19 Eyl 2022 - 11:12
Kocaeli’de üniversite öğrencilerine müjde
İzmit Belediyesinin eğitim süreçlerinde ailelerinden uzakta kalan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Anne Eli projesi bugün başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.