Kocaeli’de 2018 yılında dijital yerli para Turcoin’i üretme vaadiyle vatandaşlardan yaklaşık 1 milyar TL topladığı ileri sürülen Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu, şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli hakkında, ’Suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçlarından dava açılmış ve şüpheliler tutuklanmıştı. Bir yıl önce görülen duruşmada Muhammed Satıroğlu’nun 500 bin TL kefaletle tahliyesine, Sadun Kaya’nın da tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. 5 ay önce görülen son duruşmada ise 4 yıldır tutuklu bulunan Sadun Kaya’nın da 10 milyon kefaletle tahliyesine karar verildi. Aylardır kefaletini ödemeyen Kaya’nın geçtiğimiz gün kefaletini ödeyerek, 4 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiğini öğrenildi.
19 Eyl 2022 - 11:14- Asayiş Güncelleme: 19 Eyl 2022 - 11:15
1 milyarlık vurgun iddiasında yeni gelişme
Kocaeli’de dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşları 1 milyar TL dolandırdığı iddia edilen Turcoin’in kurucusu Sadun Kaya’nın 5 ay önce 10 milyon TL kefaletle tahliye olmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde kefaletini veren Kaya, 4 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.