19 Eyl 2022 - 11:20- Asayiş G: 19 Eyl 2022 - 11:24

Reha Muhtar 13 yaşındaki kızını dövüyor iddiası!

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 13 yaşındaki kızı Mina'yı dövmekle suçlanmış ve eski eşi oyuncu Deniz Uğur tarafından savcılığa hakkında şikayet başvurusu yapılmıştı. Mine Muhtar da babasının kendisini sürekli dövdüğünü ifade etmişti. Reha Muhtar'dan suçlamalara cevap geldi. Muhtar kızının yeni ifadesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Reha Muhtar 13 yaşındaki kızını dövüyor iddiası! mask

Ünlü oyuncu  Deniz Uğur, ikiz çocuklarının babası ünlü televizyoncu  Reha Muhtar hakkında 13 yaşındaki kızları Mina Mahtar'n Reha Muhtar tarafından sık sık dövüldüğü suçlamasında bulunmuştu. Kızı Mina'yı dövdüğü iddia edilen Reha Muhtar'dan açıklama geldi. Reha Muhtar kızının ifadesini paylaşarak kendini savundu.

Reha Muhtar hakkında eski eşi Deniz Uğur mahkemeye başvurmasıyla birlikte kızlarına şiddet uyguladığı iddia edildi. Uğur, kızının darp edildiğini söyleyerek "Mina babası Reha’nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta ‘Bu sefer çok kötü dövdü’ diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu.

Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" dedi.

Reha Muhtar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" dedi. Raha Muhtar kızının mahkeme ifadesini Twitter hesabından paylaştı. Mina'nın ifadesinde babasına yönelik "beni dövüyor" iddiasından vazgeçtiği görüldü. 
Mina Muhtar ifadesinde "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim" dedi.

# Reha Muhtar, Deniz, Mina Mahtar, bir, tarafından

19 Eyl 2022 - 11:20 - Asayiş

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