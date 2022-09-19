Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Seka Park’ta meydana geldi. İki şahıs, belediyeye ait bisikletleri çaldı. Park yerinde kilitli olan bisikletleri yerinden söken şahıslar, amaçlarına ulaşınca bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şahsın, kilitli haldeki bisikletleri zorlayarak aldıkları görülüyor.
19 Eyl 2022 - 11:38- Asayiş Güncelleme: 19 Eyl 2022 - 11:41
Yapılan hırsızlık pes dedirtti
İzmit ilçesinde belediyeye ait park halindeki bisikletler yerinden sökülerek çalındı. Yapılan hırsızlık anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.