19 Eyl 2022 - 11:38- Asayiş G: 19 Eyl 2022 - 11:41

Yapılan hırsızlık pes dedirtti

İzmit ilçesinde belediyeye ait park halindeki bisikletler yerinden sökülerek çalındı. Yapılan hırsızlık anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Seka Park’ta meydana geldi. İki şahıs, belediyeye ait bisikletleri çaldı. Park yerinde kilitli olan bisikletleri yerinden söken şahıslar, amaçlarına ulaşınca bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şahsın, kilitli haldeki bisikletleri zorlayarak aldıkları görülüyor.
# Olay

19 Eyl 2022 - 11:38 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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