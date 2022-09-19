19 Eyl 2022 - 11:41- Gündem G: 19 Eyl 2022 - 11:43

Özdilek Kocaeli’de gazilerle gurur dolu anlar

Özdilek Kocaeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, “Mareşal” rütbesi ile “Gazi” unvanının verilmesinin onuruna kutlanan 19 Eylül Dünya Gaziler Günü’nde, büyük fedakarlık ve kahramanlık gösteren gazilerimiz için bir yemek organizasyonu düzenledi.
Özdilek Kocaeli’de gazilerle gurur dolu anlar mask
Haber albümü için resme tıklayın

Geleneksel olarak her sene Safahat Lokantası’nda misafirlerini ağırlayan Özdilek Kocaeli, vatan sevgisini nesiller boyu bir onur olarak taşıyan 30 gazimizle birlikte gurur dolu bir gün yaşadı. Bu onurlandıran ziyaretlerinin bir anısı olarak gazilerimize hediye verilirken her bir karesinde güzel tebessümler içeren hatıra fotoğrafları da çekildi. Milli bilinç ve değerlerimiz konusunda her daim hassas davranan ve gazilik makamının değeri hakkında farkındalık yaratan Özdilek Kocaeli’nin düzenlediği yemekte, savaş zamanlarında yaşananzorluklar konuşuldu, o günlere dair anılar paylaşıldı. Geçen günlerin yad edildiği masalarda hem hüzün hem de gurur dolu anlar yaşandı.

 
# bir

19 Eyl 2022 - 11:41 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.920.289 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Bıyık asfalt makinesine bindi, ortaya bu kareler çıktı mask
Başkan Bıyık asfalt makinesine bindi, ortaya bu kareler çıktı
SEDAŞ gönüllüleri Dünya Temizlik Günü’nde Eşme Sahili’ni temizledi mask
SEDAŞ gönüllüleri Dünya Temizlik Günü’nde Eşme Sahili’ni temizledi
Özdilek Kocaeli’de gazilerle gurur dolu anlar mask
Özdilek Kocaeli’de gazilerle gurur dolu anlar
Dilovası’nda hedef sıfır atık mask
Dilovası’nda hedef sıfır atık
Sepaş Enerji’den önemli bilgi güncelleme çağrısı mask
Sepaş Enerji’den önemli bilgi güncelleme çağrısı
Yüzlerce firma eleman arıyor mask
Yüzlerce firma eleman arıyor
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL