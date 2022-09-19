Özdilek Kocaeli’de gazilerle gurur dolu anlar

Geleneksel olarak her sene Safahat Lokantası’nda misafirlerini ağırlayan Özdilek Kocaeli, vatan sevgisini nesiller boyu bir onur olarak taşıyan 30 gazimizle birlikte gurur dolu bir gün yaşadı. Bu onurlandıran ziyaretlerinin bir anısı olarak gazilerimize hediye verilirken her bir karesinde güzel tebessümler içeren hatıra fotoğrafları da çekildi. Milli bilinç ve değerlerimiz konusunda her daim hassas davranan ve gazilik makamının değeri hakkında farkındalık yaratan Özdilek Kocaeli’nin düzenlediği yemekte, savaş zamanlarında yaşananzorluklar konuşuldu, o günlere dair anılar paylaşıldı. Geçen günlerin yad edildiği masalarda hem hüzün hem de gurur dolu anlar yaşandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.