Özdilek Kocaeli’de gazilerle gurur dolu anlar

Geleneksel olarak her sene Safahat Lokantası’nda misafirlerini ağırlayan Özdilek Kocaeli, vatan sevgisini nesiller boyu bir onur olarak taşıyan 30 gazimizle birlikte gurur dolu bir gün yaşadı. Bu onurlandıran ziyaretlerinin bir anısı olarak gazilerimize hediye verilirken her bir karesinde güzel tebessümler içeren hatıra fotoğrafları da çekildi. Milli bilinç ve değerlerimiz konusunda her daim hassas davranan ve gazilik makamının değeri hakkında farkındalık yaratan Özdilek Kocaeli’nin düzenlediği yemekte, savaş zamanlarında yaşananzorluklar konuşuldu, o günlere dair anılar paylaşıldı. Geçen günlerin yad edildiği masalarda hem hüzün hem de gurur dolu anlar yaşandı.