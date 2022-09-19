SEDAŞ gönüllüleri Dünya Temizlik Günü’nde Eşme Sahili’ni temizledi

Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), çevresel temizliğin önemine dikkat çekmek için “Temiz Çevre Hayattır” mottosuyla bu sene de sahadaydı. Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık yaratmayı hedefleyen SEDAŞ’lılar, Kocaeli’nin Kartepe İlçesindeki Eşme Sahili’nde bir araya gelerek temizlik yaptı. SEDAŞ’ın “We Go Green” ödüllü projesi kapsamında her yıl Dünya Temizlik Gününde faaliyet alanındaki farklı lokasyonlarda çevre temizlik etkinlikleri düzenleniyor.
Sahil kenarında buluşan katılımcılar, yürüyerek yerlere ve ağaçlık alanların arasına atılmış çöp ve atık maddeleri topladı. SEDAŞ çalışanları ve ailelerinden oluşan çevre gönüllüleri, etkinlik boyunca yüzlerce kilo çöp ve atık topladı. Halka açık çevre temizliğine sahilde yürüyen vatandaşlar da eşlik ettiler.
“Temiz Çevre Hayat Demektir”, “Çevreyi Hor Gören Geleceği Zor Görür”, “Temiz Bir Çevre İçin Elele”, “İzmarit Deyip Geçme” ve “Ben Yere Çöp Atmıyorum” gibi pankartlarla çevreye karşı olan duyarlılığını gösteren çocuklara ve ailelerine bölge sakinleri tarafından teşekkür edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.