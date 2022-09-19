19 Eyl 2022 - 11:51- Gündem G: 19 Eyl 2022 - 11:53

SEDAŞ gönüllüleri Dünya Temizlik Günü’nde Eşme Sahili’ni temizledi

SEDAŞ, bu yıl da Dünya Temizlik Günü kapsamında farkındalık yaratmayı hedefleyen bir çalışmaya imza attı. Eşme Sahili’nde buluşan 20’si çocuk 50 kişiden oluşan gönüllü ekip çevre temizliği yaparak SEDAŞ’ın duyarlılığına ortak oldu.
SEDAŞ gönüllüleri Dünya Temizlik Günü’nde Eşme Sahili’ni temizledi mask
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Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), çevresel temizliğin önemine dikkat çekmek için “Temiz Çevre Hayattır” mottosuyla bu sene de sahadaydı. Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık yaratmayı hedefleyen SEDAŞ’lılar, Kocaeli’nin Kartepe İlçesindeki Eşme Sahili’nde bir araya gelerek temizlik yaptı. SEDAŞ’ın “We Go Green” ödüllü projesi kapsamında her yıl Dünya Temizlik Gününde faaliyet alanındaki farklı lokasyonlarda çevre temizlik etkinlikleri düzenleniyor.

Sahil kenarında buluşan katılımcılar, yürüyerek yerlere ve ağaçlık alanların arasına atılmış çöp ve atık maddeleri topladı. SEDAŞ çalışanları ve ailelerinden oluşan çevre gönüllüleri, etkinlik boyunca yüzlerce kilo çöp ve atık topladı. Halka açık çevre temizliğine sahilde yürüyen vatandaşlar da eşlik ettiler.

“Temiz Çevre Hayat Demektir”, “Çevreyi Hor Gören Geleceği Zor Görür”, “Temiz Bir Çevre İçin Elele”, “İzmarit Deyip Geçme” ve “Ben Yere Çöp Atmıyorum” gibi pankartlarla çevreye karşı olan duyarlılığını gösteren çocuklara ve ailelerine bölge sakinleri tarafından teşekkür edildi.

# bir, tarafından, Vatandaşlar, çevre, Kartepe

19 Eyl 2022 - 11:51 - Gündem

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