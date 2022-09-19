19 Eyl 2022 - 11:59- Kültür-Sanat G: 19 Eyl 2022 - 12:00

Gebze’de aşıklar atıştı

Gebze’de düzenlenen aşıklar şöleninde mahalli sanatçılar seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve deyişlerle kulakların pasını sildi.
Gebze’de aşıklar atıştı mask
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Adem Yavuz Pazar Yerinde düzenlenen aşıklar şölenine ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Taner Öztürkoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği şölende sahne alan mahalli sanatçılar atışma ve türkülerle vatandaşların beğenisini topladı. Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Saz ve söz ustaları aşıklarımızla bu güzel akşamda bir aradayız. Anadolu kültürümüzün motiflerini söz ile gönlümüze işleyen halk ozanlarımıza ve siz değerli hemşerilerimize katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Gebze Belediyesi Aşıklar Şöleni’nde mahalli sanatçılar Ahmet Porazoğlu, İsrafil Daştan, Erzade Kapan, Temel Turabi, Taceddin Dursun, Orhan Üstündağ, Ilgar Çiftçioğlu, Rahim Sağlam, Ozan Reyhani, Mustafa Kurbanoğlu, Erol Şahinler, Metin Bulutlu, Fevzi Türkel, Yanık Ayhan, Metin Ayıker, İlhan Kınalı, Cengiz Çalışkan, Taha Turabi ve Taner Öztürkoğlu en güzel türkülerini Gebzeli sanatseverler için seslendirdi.

# Ahmet Porazoğlu, İsrafil Daştan, Erzade Kapan, Temel Turabi, Rahim Sağlam, Erol Şahinler, Orhan Üstündağ, Metin Bulutlu, Ilgar Çiftçioğlu, Taceddin Dursun, Metin Ayıker, Mustafa Kurbanoğlu, Taha Turabi, Yanık Ayhan, Fevzi Türkel, Ozan Reyhani, Taner Öztürkoğlu, Cengiz Çalışkan, İlhan Kınalı, bir, Vatandaşlar, ile, başkanı

19 Eyl 2022 - 11:59 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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