Gebze’de aşıklar atıştı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Adem Yavuz Pazar Yerinde düzenlenen aşıklar şölenine ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Taner Öztürkoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği şölende sahne alan mahalli sanatçılar atışma ve türkülerle vatandaşların beğenisini topladı. Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Saz ve söz ustaları aşıklarımızla bu güzel akşamda bir aradayız. Anadolu kültürümüzün motiflerini söz ile gönlümüze işleyen halk ozanlarımıza ve siz değerli hemşerilerimize katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Gebze Belediyesi Aşıklar Şöleni’nde mahalli sanatçılar Ahmet Porazoğlu, İsrafil Daştan, Erzade Kapan, Temel Turabi, Taceddin Dursun, Orhan Üstündağ, Ilgar Çiftçioğlu, Rahim Sağlam, Ozan Reyhani, Mustafa Kurbanoğlu, Erol Şahinler, Metin Bulutlu, Fevzi Türkel, Yanık Ayhan, Metin Ayıker, İlhan Kınalı, Cengiz Çalışkan, Taha Turabi ve Taner Öztürkoğlu en güzel türkülerini Gebzeli sanatseverler için seslendirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.