Darıca Hizmet Kompleksi açılıyor

Kazım Karabekir Mahallesi’nde inşa edilen ve toplam inşaat alanı 3 bin 615 metrekare olan Gebze Ticaret Odası Vakfı Darıca Hizmet Kompleksi tamamlandı. Darıca’ya önemli bir değer katacak ve büyük bir eksikliği giderecek Hizmet Kompleksi’nin açılışı 21 Eylül Çarşamba günü saat 12.00’da gerçekleşecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve GTO Başkanı Nail Çiler’in ev sahipliğinde düzenlenecek açılış törenine TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

"Yaşam merkezi olarak da hizmet verecek"

Gebze Ticareti Odası’nın Darıca’ya hizmet yapmasından ve birlikte proje geliştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İlçemize kazandırılan ve toplam inşaat alanı 3 bin 615 metrekare olan Darıca Hizmet Kompleksi’nin içerisinde Taziye evi, aş evi, engellilere yönelik hizmet verecek Engelliler Sosyal Faaliyet Merkezi, Kızılay Hizmet Binası, ihtiyaç sahipleri için sosyal market, kurs ve seminer odaları ile eğitim salonları yer alacak. Hayatın birçok alanı ile vatandaşlarımıza dokunacak olan Darıca Hizmet Kompleksi, adeta bir yaşam merkezi olarak da hizmet verecek. Aşevinde 365 gün sıcak yemek çıkacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" dedi.