19 Eyl 2022 - 12:00- Gündem G: 19 Eyl 2022 - 12:01

Bu merkez Marmara Bölgesi’nin ’afet mutfağı’ olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin meydana gelmesi muhtemel afetlerde Marmara Bölgesi’ne hizmet sunması için projelendirdiği Gıda Üretim Tesisi Projesi’nde çalışmalar başladı.
Bu merkez Marmara Bölgesi’nin ’afet mutfağı’ olacak mask
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17 Ağustos 1999 tarihinde asrın felaketi Marmara Depremi’nin merkez üssü olan Kocaeli, depremin ardından yaralarını sardı. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla depremde hasar gören binalar yıkılırken, yaşanabilecek yeni afetlere hazır olmak için de çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede, yaşanacak afette Marmara Bölgesi’ne hizmet sunması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirdiği Gıda Üretim Tesisi’nde çalışmalar başladı.

Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada, 6 parselde yapılan Gıda Üretim Tesisi’nin temel betonu döküldü. Yapının kolon imalatı sürüyor. 420 günde tamamlanması planlanan Gıda Üretim Tesisi, 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak.

Zemin katta gıda üretim alanları ve personel birimleri bulunacak. 1. katta ise idari birimler ve yemekhane yer alacak. Tesisin afet zamanlarında hizmet vermesi planlanıyor.

# ardından, Büyükşehir Belediyesi

19 Eyl 2022 - 12:00 İHA Kocaeli- Gündem

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