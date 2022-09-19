19 Eyl 2022 - 12:02- Gündem G: 19 Eyl 2022 - 12:03

Süslü kadınlar İzmit’in sokaklarına renk kattı

32 ülke ve 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, İzmit sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.
Süslü kadınlar İzmit’in sokaklarına renk kattı mask
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İzmit Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda yüzlerce kadın İzmit sokaklarında pedal çevirdi. 32 ülke ve 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek, toplumda daha fazla görünürlüğü sağlamak adına düzenlendi. Bisiklet turu İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe’de son buldu. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na vatandaşlar da ilgi gösterdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bisiklet Turu’nun son durağı olan Gülümse Kafe’de bisiklet turuna katılan kadınları karşıladı.

"ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ"

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu organizasyonu Kocaeli sorumlusu Doktor Bilge Öğütçüoğlu, "2013 yılından beri ilki İzmir’de gerçekleştirilen, 32 farklı ülke ve 200 farklı şehirde eş zamanlı yapılan bir tur gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız aslında dumansız kentler oluşturulmasını sağlamak. Sokaklarda egzoz dumanı yerine parfüm kokusu olmasını istiyoruz. Bisikletle ulaşımın daha yaygın olabilmesi için atılan fikir olarak bu tur yayılarak devam ediyor. Amacımız belediyelerin buna daha fazla ilgi göstermesi ve bisikletle ulaşımı kolaylaştıracak altyapıların yapılmasını sağlamak. Bunu biraz daha dile getirmek için çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

# Süslü Kadınlar Bisiklet Tur, başkanı, bir, Vatandaşlar, İzmit belediyesi

19 Eyl 2022 - 12:02 İHA Kocaeli- Gündem

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