19 Eyl 2022 - 12:03- Gündem G: 19 Eyl 2022 - 12:04

Başkan Bıyık asfalt makinesine bindi, ortaya bu kareler çıktı

Darıca Belediyesi, kış ayları gelmeden yollardaki ulaşım konforunu arttırmak için asfalt seferberliği başlatırken, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da asfalt makinesine binerek yolları asfaltladı. Kış gelmeden Darıca’nın asfalt sorununu bitireceklerini söyleyen Başkan Bıyık, bozuk yol kalmaması için canla başla çalıştıklarını belirtti.
Başkan Bıyık asfalt makinesine bindi, ortaya bu kareler çıktı mask
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Kış ayları gelmeden asfalt sorununu çözmek için tüm imkanlarını seferber eden Darıca Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bozuk olan bütün cadde ve sokaklarda çalışmalarını hızlandırdı. Emek Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını denetleyen Muzaffer Bıyık, asfalt makinesini kullanarak Kıble Sokak’ta yolları asfaltladı. Yolun bir bölümünü asfaltlayan Başkan Bıyık, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

"Kış aylarına girmeden önemli bir mesafe kat etmiş olacağız"

Darıca genelinde devam eden asfalt çalışmaları hakkında bilgiler de veren Başkan Muzaffer Bıyık, "Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu arttırmak için çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Darıca’da bozuk yol kalmaması adına ilçemizin dört bir yanında asfalt seferberliği başlattık. Özellikle kış ayları gelmeden belirlediğimiz takvim dahilinde çalışmalarımız sürüyor. Büyükşehir Belediyemizle birlikte ana caddeler, ara sokaklar başta olmak üzere her noktada çalışmamız sürüyor. Lokman Hekim Caddesi, Battalgazi Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Sokullu Caddesi, Aydınlar Caddesi, İbni Sina Caddesi gibi şehrimizin önemli noktalarında yolları yeniledik. Atatürk Caddemizde de çalışmayı tamamladığımızda kış aylarına girmeden önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. 2022 yılında sadece 9 ayda yaklaşık 70 bin metrekare asfalt çalışması ve yaklaşık 30 bin metrekare de parke çalışması yaptık. Söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızın ayağını çamura değdirmemek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

# Büyükşehir Belediyesi, Darıca, ile, bir, Atatürk

19 Eyl 2022 - 12:03 İHA Kocaeli- Gündem

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