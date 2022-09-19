Akalın: Kolay olmayan bir yola talip olduk

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi Binası’nda gerçekleştirilen kurula Tarım ve Köy İşleri ve aynı zamanda Maliye Eski Bakanlarından Lütfullah Kayalar da katıldı. Divan başkanlığını Kayalar’ın yaptığı genel kurul toplantısında, mevcut başkan Erol Akalın güven tazelerken yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

“BİRLİK OLACAĞIZ, GÜÇLÜ OLACAĞIZ”

Divan başkanlığına seçilen Kayalar, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, Türk ekonomisinin dinamosu konumunda bulunan Kocaeli’de yaptığı çalışmalarla örnek olmaktadır. Hayat şartları nedeniyle göç eden hemşerilerimize dernekler ve federasyon sayesinde sahip çıkılmakta, bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Birlik içinde olacağız, güçlü olacağız; yeni neslin memleketini, geleneğini, güzelliklerini tanıması için çalışma içinde bulunmamız gerekir” dedi.

AKALIN: BU İŞ GÖNÜL İŞİDİR

Yeniden seçilen mevcut başkan Erol Akalın ise, dernek ve federasyon işinin gönül işi olduğunu söyleyerek, “Amacımız, gurbetteki hemşerilerimizi bir araya getirmektir. Bu amaçla kurulduğumuz günden bugüne kadar hizmet ediyoruz. Bugüne kadar önemli hizmetlere imza attık. Yeni oluşturulan yönetimle, çok önemli hizmetlere imza atacağımızı düşünüyorum. Temsil makamında artık hemşerilerimizin de olması gerekir. Kolay olmayan bir yola ve hizmete talip olduk. Birlik ve beraberlik içinde örnek çalışmalara birlikte imza atacağız” dedi.

KATILIM YOĞUNDU

Yapılan kongreye, Tarım ve Köy İşleri ve aynı zamanda Maliye Eski Bakanlarından Lütfullah Kayalar, AKP İl Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, İYİ Parti İl Yöneticisi Nevin Ayyıldız, CHP Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Gülseren Solmaz Altunal, CHP Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Adem Pekyürek, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Davut Murat, Gebze-Çayırovası- Dilovası Yozgatlılar Derneği Başkanı Kazım Çekilmez, Gölcük Yozgatlılar Derneği Başkanı Hasan Yılmaz, Karamürsel Yozgatlılar Derneği Başkanı Bayram Ayten, Kocaeli Jimnastik Kulübü Başkanı Muazzez Erdoğan Olcay ve Baro Avukatlarından eşi Hüseyin Olcay, Büyükşehir Belediyesi görevlisi Sevgi Alkan, Çayırova Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Nuri Yardım, Kocaeli Kadışehirliler Derneği Başkanı Adem Çomak, Kocaeli Saraykentliler Derneği Başkanı Zülküf Tekin, Kocaeli Sorgunlular Derneği Başkanı İdris Cankurtaran, Yozgat’ın Yerel Sanatçısı Emre Ayaydın, Türkiye Yediemin Otoparkçılar ve Kurtarıcılar Federasyonu Genel Başkanı İsmail Tozlu, daire müdürleri, muhtarlar, iş adamları, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

YÖNETİM KURULU

Erol Akalın

Mustafa Aksoy

Ümit Kıyıcı

Durak Kılıçarslan

Erdem Ay

Hicran Bozkurt

Mustafa Eranıl

Ekrem Bozkurt

Gülseren Solmaz Altunal

Adem Pekyürek

Şaban Çatar

Deniz Kal

Furkan Kılıçarslan

Mehmet Arsoy

Abdullah Şahin

Yusuf Büyüköz

Ahmet Aksu

Ömer Şaşmaz

Bekir Gökkaya

Kadir Deniz

İbrahim Reçber

Türkeş Kocaay.

DENETİM KURULU

İhsan Kocataş

Doğan Şahbaz

Nuri Yardım

Emre Ayaydın

Kazım Çekinmez

Hasan Yılmaz.