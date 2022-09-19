19 Eyl 2022 - 14:41- Siyaset G: 19 Eyl 2022 - 14:43

Mutlu: Seçimlerde büyük patlama yapacağız

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, hafta sonu tüm ilçe başkanları ile Gebze ilçe teşkilatında kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Mutlu, “Sahayı boş bırakmayın, önümüzdeki genel ve yerel seçimlerde büyük patlama yapacağız” dedi

Mutlu: Seçimlerde büyük patlama yapacağız mask
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Tüm ilçe başkanları ile Gebze’de kahvaltılı toplantı yapan SP İl Başkanı Zafer Mutlu, “Seçimlere bir yıldan az bir süre kaldı. Sahayı boş bırakmayacağız, canla başla çalışacağız. Milli Görüşün mefkûresi olan yaşanabilir bir Türkiye’yi her alanda inşa edeceğiz. Kutuplaşma ve kavga ile değil, barışçıl ve diyalogdan yana olarak kardeşliği tesis edeceğiz. Biz liyakati, adaleti, adil paylaşımı ve insan haklarını hakikaten benimseyen bir anlayışa sahibiz. Bu hedefleri gerçekleştirdiğimiz zaman saadetli günlerle buluşacağız” dedi.

“SAADET GEBZE ÖRNEK TEŞKİLATTIR”

Hedefler belli, idealler ortaya konulmuş bize düşen ise, teşkilatlarımızdaki çalışmaları arttırmak, her yere ve herkese ulaşmak için canla başla çalışmaktır. Ben inanıyorum ki, Saadet partimiz Allah’ın izniyle önümüzdeki seçimlerde büyük patlama yapacaktır. Toplantıda önümüzdeki dönemin yol haritası belirlendi. Kocaeli’mizin tüm ilçelerinde titiz bir çalışma yapılıyor. Kocaeli teşkilatımız Türkiye’de örnek bir teşkilattır. Gebze de Kocaeli’de örnek bir teşkilattır” şeklinde konuştu.
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19 Eyl 2022 - 14:41 - Siyaset

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