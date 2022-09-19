Mutlu: Seçimlerde büyük patlama yapacağız

Tüm ilçe başkanları ile Gebze’de kahvaltılı toplantı yapan SP İl Başkanı Zafer Mutlu, “Seçimlere bir yıldan az bir süre kaldı. Sahayı boş bırakmayacağız, canla başla çalışacağız. Milli Görüşün mefkûresi olan yaşanabilir bir Türkiye’yi her alanda inşa edeceğiz. Kutuplaşma ve kavga ile değil, barışçıl ve diyalogdan yana olarak kardeşliği tesis edeceğiz. Biz liyakati, adaleti, adil paylaşımı ve insan haklarını hakikaten benimseyen bir anlayışa sahibiz. Bu hedefleri gerçekleştirdiğimiz zaman saadetli günlerle buluşacağız” dedi.
“SAADET GEBZE ÖRNEK TEŞKİLATTIR”
Hedefler belli, idealler ortaya konulmuş bize düşen ise, teşkilatlarımızdaki çalışmaları arttırmak, her yere ve herkese ulaşmak için canla başla çalışmaktır. Ben inanıyorum ki, Saadet partimiz Allah’ın izniyle önümüzdeki seçimlerde büyük patlama yapacaktır. Toplantıda önümüzdeki dönemin yol haritası belirlendi. Kocaeli’mizin tüm ilçelerinde titiz bir çalışma yapılıyor. Kocaeli teşkilatımız Türkiye’de örnek bir teşkilattır. Gebze de Kocaeli’de örnek bir teşkilattır” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.