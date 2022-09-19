DEVA’dan Başiskele’de çevre duyarlılığı

DEVA Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Başkanı Adem Koç başkanlığında Başiskele sahilinde çevre temizliği yaptı. Dünya Temizlik Günü kapsamında, DEVA Partisi İl Doğa Hakları ve Çevre Politikaları, Kadın Politikaları, Halkla İlişkiler, Gençlik Çalışmaları Başkanlıkları öncülüğünde partili çok sayıda gencin de katılımıyla “Temiz Çevre, Temiz Siyaset” motto ise bir etkinlik gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bir konuşan İl Başkanı Koç, “İnsan sağlığını ve doğa haklarını önceleyen politikalarımızı DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulamaya başlayacağız” dedi.

“MUSLUK SUYUNU İÇİLEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ”

Partinin çevre politikalarını sıralayan Koç, “Tüm Türkiye’de musluk suyunu içilebilir hale getireceğiz. Musluk suyu kullanımını, ileri arıtma tesisleri aracılığı ile içilebilir hale kademeli olarak getireceğiz ve hanelerde güvenle kullanılmasını sağlayacağız. Eski su şebekelerini yenileyeceğiz. Tüm şehirlerin işlek caddelerinde hava kalitesini izleme sistemini hava kalitesi ölçüm istasyonları kuracağız. Peyzaj alanlarında su tüketimini azaltacak çözümler geliştireceğiz ve karbon yutak alanlarını genişleteceğiz. Atık suları arıtarak tarımsal sulama, hobi bahçeleri gibi alanlarda kullanılmasının uygulamasını yaygınlaştıracağız” dedi.

“BİSİKLETLİ YAŞAMA GEÇİŞ PROJESİ”

Koç, “Temiz suya ve temiz havaya sahip şehirleri ödüllendireceğiz. DEVA Partili belediyelerde gürültü kirliliği ve görüntü kirliliğine karşı etkili önlemler alacağız. Belediyelerin gürültü bariyerleri yapmalarını teşvik edeceğiz. Çevre dostu, yeşil ve sürdürülebilir binalar yapacağız. Yerel halkın fikrinin yansıtıldığı ve ranta izin vermeyen yeni bir sistem dönüşümü yaratacağız. Şehirler arası yollarda, tek bir araçta birden fazla kişinin seyahat etmesi ile karbon salımını azaltan çoklu seyahat sistemini (Carpooling Sistemi) hayata geçireceğiz. Bisikletli Yaşama Geçiş Projesi’ni başlatacağız” ifadelerine yer verdi.