Geçtiğimiz günlerde Kudüs’e giden Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy ziyaretlerine devam ediyor. Özsoy, son olarak Gölcük Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ protokolü yapan Nablus Belediyesi’ni de ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bilgi veren Özsoy, “Nablus Belediye Başkanı Dr. Sami Ahmad Hijjawi’ye, Gölcük Kaymakamımız Yusuf Özdemir, Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük halkının selamını ve destek mesajlarını ilettik. Ecdadımız geçmişte Nablus’a ticaretin merkezi haline gelmesi için Kapalı Çarşı yaptırmış, Nablus kentine mali anlamda katkı sağlamalarına imkan vermiştir. Ayrıca Osmanlı Beyrut sancağının merkezi de olan Nablus, bizim için önemi büyük olan şehirlerdendir” dedi.
19 Eyl 2022 - 14:43- Siyaset Güncelleme: 19 Eyl 2022 - 14:44
SP’li Özsoy’dan Kardeş Şehir Nablus Belediyesi’ne ziyaret
Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, Gölcük Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ protokolü yapan Nablus Belediyesi’ne giderek Nablus Belediye Başkanı Dr. Sami Ahmad Hijjawi’yi ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.