SP’li Özsoy’dan Kardeş Şehir Nablus Belediyesi’ne ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Kudüs’e giden Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy ziyaretlerine devam ediyor. Özsoy, son olarak Gölcük Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ protokolü yapan Nablus Belediyesi’ni de ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bilgi veren Özsoy, “Nablus Belediye Başkanı Dr. Sami Ahmad Hijjawi’ye, Gölcük Kaymakamımız Yusuf Özdemir, Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük halkının selamını ve destek mesajlarını ilettik. Ecdadımız geçmişte Nablus’a ticaretin merkezi haline gelmesi için Kapalı Çarşı yaptırmış, Nablus kentine mali anlamda katkı sağlamalarına imkan vermiştir. Ayrıca Osmanlı Beyrut sancağının merkezi de olan Nablus, bizim için önemi büyük olan şehirlerdendir” dedi.