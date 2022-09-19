Taşdelen ve Doğusel, Kerpe’de dalış yaptı  

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli’nin Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen ilk bilimsel sualtı kazısı olan Kerpe’yi ziyaret etti. Kazı Başkanı ve Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük ile Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bilir eşliğinde kazı alanına dalış yapılarak incelemelerde bulundu.

KAZI 2020 YILINDA BAŞLADI

Kazı çalışmalarına 2020 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri doğrultusunda devam ediliyor. 2022 yılı çalışmalarına Kocaeli Valiliği ve İMEAK DTO tarafından desteklenmekte olup Büyükşehir ve Kandıra Belediyesi de katkı sunuyor. Çalışmaların turizm açısından son derece önemli olup Arkeopark ve Müze projesiyle farklı bir boyut kazanması bekleniyor. Ayrıca çalışmalar bölge tarihinin aydınlatılmasında önemli veriler sunarak Antik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar bölgeye gelen ve gönderilen ürünler hakkında somut verilere ulaşılması hedefleniyor.