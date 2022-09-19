Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi Saliç Şahin için taziye ziyaretlerini kabul ediyor. Kent genelinden birçok önemli ismin ziyaret ettiği dernek başkanı Şahin, önceki gün DEVA Partisi yöneticileri ile bir araya geldi. İl Başkanı Adem Koç, Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt ve parti yöneticileri, annesini kaybeden Turan Şahin ile bir araya gelerek taziye dileklerini ilettiler. DEVA’lı Koç ve Bozkurt’un ziyaretinin acısını biraz olsun azalttığını belirten dernek başkanı Turan Şahin, konuklarına teşekkür etti.
19 Eyl 2022 - 14:44- Gündem Güncelleme: 19 Eyl 2022 - 14:45
DEVA’dan Şahin’e taziye ziyareti
Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi Sali...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.