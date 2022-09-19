DEVA’dan Şahin’e taziye ziyareti

Kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi Saliç Şahin için taziye ziyaretlerini kabul ediyor. Kent genelinden birçok önemli ismin ziyaret ettiği dernek başkanı Şahin, önceki gün DEVA Partisi yöneticileri ile bir araya geldi. İl Başkanı Adem Koç, Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt ve parti yöneticileri, annesini kaybeden Turan Şahin ile bir araya gelerek taziye dileklerini ilettiler. DEVA’lı Koç ve Bozkurt’un ziyaretinin acısını biraz olsun azalttığını belirten dernek başkanı Turan Şahin, konuklarına teşekkür etti.