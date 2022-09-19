Ses, ışık ve görüntü sistemleri satın alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ses, ışık ve görüntü sistemleri satın alacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ses, ışık ve görüntü sistemleri malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.