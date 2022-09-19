Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ses, ışık ve görüntü sistemleri satın alacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ses, ışık ve görüntü sistemleri malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
19 Eyl 2022 - 14:47- Ekonomi Güncelleme: 19 Eyl 2022 - 14:48
Ses, ışık ve görüntü sistemleri satın alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ses, ışık ve görüntü sistemleri satın...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.