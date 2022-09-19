Okul onarım işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı okul onarım işi yaptıracak. Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi Ula Okulu onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.