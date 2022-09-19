19 Eyl 2022 - 15:13- Spor G: 19 Eyl 2022 - 15:15

Cam kıran taraftar 1 yıl müsabakalardan men cezası yiyecek
Cam kıran taraftar 1 yıl müsabakalardan men cezası yiyecek mask

Kocaelispor’un Bucaspor ile oynadığı ve 1-1 sona eren maçın ardından bir taraftar Derince Stadı’nın protokol girişindeki kapının camını kırdı. Yaşanan olayın ardından emniyet mensupları taraftarı gözaltına aldı. Taraftara 6222 üzerinden işlem yapıldığı öğrenilirken, şahsın 1 yıl maçlardan men edileceği kaydedildi.
# bir, ile, ardından, Kocaelispor

19 Eyl 2022 - 15:13 - Spor

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