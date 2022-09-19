Cam kıran taraftar 1 yıl müsabakalardan men cezası yiyecek

Kocaelispor’un Bucaspor ile oynadığı ve 1-1 sona eren maçın ardından bir taraftar Derince Stadı’nın protokol girişindeki kapının camını kırdı. Yaşanan olayın ardından emniyet mensupları taraftarı gözaltına aldı. Taraftara 6222 üzerinden işlem yapıldığı öğrenilirken, şahsın 1 yıl maçlardan men edileceği kaydedildi.