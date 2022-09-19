Erbakan’da büyük değişim

Muhafazakârlığıyla tanınan Merhum başbakan Necmettin Erbakan adına kurulan Çayırova Er Bakan Gençlik Spor Kulübü kadınları, penaltı turnuvasında şampiyon olurken, muhafazakâr olan partideki değişimi kıyafetleriyle gözler önüne serdi

BÖYLE ŞAMPİYONA CAN KURBAN

Arap Çeşme Spor Kulübünün düzenlediği, 20 takımdan 40 sporcunun katıldığı penaltı turnuvasına Ankara Gençler Birliği, Tuzla Sahil Spor, Körfez Gençler Birliği ve Er Bakan Gençlik Spor Kulübü futbol kulüpleri katıldı. Bayanlar penaltı turnuvasında Er Bakan Gençlik Spor Kulübü’nü tek başına temsil eden Beyzanur Zengin, şampiyon olarak 3 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Turnuva kuralı olarak 2000 TL’si sporcuya, 1000 TL’si kulübe verilen ödülün tamamını kulübüne hediye eden Beyzanur Zengin; “Yeni bir kulübüz. İhtiyaçlarımız var, Er Bakan Gençlik Spor Kulübüne önce kendi sporcuları sahip çıkacaktır. Bundan dolayı kendi ödülüm olan 2000 TL’yi kulübüme bağışlıyorum” dedi.

BEYZANUR ZENGİN ZİRVEYE ÇIKTI

Şampiyon Beyzanur Zengin’le hatıra fotoğrafı çektiren ve sporcusunu tebrik eden Er Bakan Gençlik Spor Kulübü Başkanı Şamil Ayyıldız; “Kongre sonrası katıldığımız ilk organizasyonda böyle bir başarı elde etmek, Er Bakan Gençlik Spor Kulübü ailesi olarak hepimizi çok mutlu etti. Bize bu mutluluğu yaşatan sporcumuz Beyzanur Zengin kardeşimizi tebrik ediyorum. Ayrıca kendisinin ödülünü ve başarısını kulübümüze armağan etmesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bizlerden desteğini esirgemeyen herkesi başarılarımızla mutlu edeceğiz. Ayrıca turnuvayı düzenleyerek, böyle güzel bir etkinlikte bizleri bir araya getiren Arap Çeşme Spor ailesine ve hocası Serkan hocaya da teşekkürü bir borç biliriz” dedi.