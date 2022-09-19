Zeki Kutlu’nun kitabı yayınlandı

Spor insanı öğretim üyesi Zeki Kutlu’nun kitabı ‘Mezopotamya’ yayınlandı. Futbol tenisinden bisiklete kadar bir çok dalda otorite olan Kutlu, kitabında bir bisikletçinin öyküsünü anlatıyor. Kutlu, kitabını spor müdürümüz Hakan Yağcıoğlu’na imzalı olarak hediye ederken Yağcıoğlu “Mutlu oldum. Böylesi değerli bir spor insanının, sporla edebiyatı birleştirmesi beni mutlu etti” dedi.