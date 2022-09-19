19 Eyl 2022 - 15:22- Spor G: 19 Eyl 2022 - 15:23

Yaşasın dostluk !

Kocaeli kentinin çim hokeyindeki merkezi haline gelen Derince’de, Derince Belediyesi’nin Derince Spor Kulübü ile birlikte düzenlediği, 4 takımın katı...
Yaşasın dostluk ! mask

Kocaeli kentinin çim hokeyindeki merkezi haline gelen Derince’de, Derince Belediyesi’nin Derince Spor Kulübü ile birlikte düzenlediği, 4 takımın katılımıyla gerçekleşen Çim Hokeyi Turnuvası'nda kazanan dostluk oldu

ÇİM HOKEYİNİN MERKEZ İ OLDU

Son dönemde birbirinden önemli sportif etkinliklere ev sahipliği yapan Derince’de, yıllardır hizmet verilen Çim Hokeyi Turnuvası heyecanı yaşandı. Derince Belediyesi’nin Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği turnuva, dört takımın mücadelesine sahne oldu. Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen turnuvada Derince Spor Kulübü, Kartepe Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Barok Spor Kulübü takımları mücadele etti.

ÖDÜL TÖRENİ DE DUYGULANDIRDI

Minik kızlar, küçük kızlar, minik erkekler, küçük erkekler ve yıldız erkekler olmak üzere beş ayrı kategoride düzenlenen turnuvayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar da takip etti. Sporcuları tek tek tebrik ederek ödüllerini takdim eden Aygün, gençliğe ve spora yönelik yatırımlara özel önem verdiklerini belirtti. Sporcu aileleri de turnuva dolayısıyla Aygün’e teşekkür etti.
# başkanı, ile, Kartepe

19 Eyl 2022 - 15:22 - Spor

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