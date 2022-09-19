19 Eyl 2022 - 15:24- Gündem G: 19 Eyl 2022 - 15:25

Kağıtspor yetenekli halk dansçılarını arıyor
Kağıtspor yetenekli halk dansçılarını arıyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Halk Dansları Topluluğu yeni yeteneklerini arıyor. Kayıt ve Seçme Tarihleri olarak 16- 30 Eylül tarihlerini belirleyen kulüp, kayıtları sürdürüyor. Yaş Grubu olarak 20 – 30 yaş aralığı belirlenirken, detaylı bilgi ve İletişim için 0535 210 85 09 no’lu telefon edildi.

19 Eyl 2022 - 15:24 - Gündem

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