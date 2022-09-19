Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbarat sonucu İstanbul yönünde seyir halinde olan bir tırı takibe aldı. Yapılan takip sonucu tır, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanamazken narkotik köpeği Millov, tırın dorse zemininde zulalanmış uyuşturucu maddelerini tespit etti. Detaylı aramalarda 167 paket hakinde toplam 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilirken tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
19 Eyl 2022 - 15:24- Asayiş Güncelleme: 19 Eyl 2022 - 15:27
Narkotik köpeği Millov uyuşturucuya geçit vermedi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınarak arama yapılan bir tırın dorse zeminine zulalanmış halde 167 paket halinde toplam 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilirken 1 kişi ise gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.