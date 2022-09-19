19 Eyl 2022 - 15:24- Asayiş G: 19 Eyl 2022 - 15:27

Narkotik köpeği Millov uyuşturucuya geçit vermedi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınarak arama yapılan bir tırın dorse zeminine zulalanmış halde 167 paket halinde toplam 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilirken 1 kişi ise gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Narkotik köpeği Millov uyuşturucuya geçit vermedi mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbarat sonucu İstanbul yönünde seyir halinde olan bir tırı takibe aldı. Yapılan takip sonucu tır, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanamazken narkotik köpeği Millov, tırın dorse zemininde zulalanmış uyuşturucu maddelerini tespit etti. Detaylı aramalarda 167 paket hakinde toplam 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilirken tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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19 Eyl 2022 - 15:24 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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