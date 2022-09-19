Fırat Gül ile şimdilik devam

Kocaelispor’da tepkilerin odağındaki Fırat Gül ile ilgili yönetimin vereceği karar merak ediliyordu. Maç akşamı toplanan yönetim kurulu Gül ile devam edilmesinin sağlıklı olmayacağı kanaatine vardı ancak bu kez önlerine bütçe sorunu çıktı. Fırat Gül gönderilirse sözleşme karşılığı 1.5 milyon lira alacak, öte yandan Serkan Özbalta’nın istediği rakam tam 10 milyon lira olunca an itibari ile Gül ile devam edileceği ancak diğer alternatiflere de bakılmaya devam edildiği öğrenildi.