19 Eyl 2022 - 16:07- Gündem G: 19 Eyl 2022 - 16:08

İzmit Belediyesinden Muharip Gaziler Derneği’ne ziyaret

İzmit Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesini ziyaret ederek günlerini kutladı

İzmit Belediyesinden Muharip Gaziler Derneği’ne ziyaret mask
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İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesini ziyaret etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık nezdinde tüm gazilerin gününü kutlayan İzmit Belediyesi yöneticileri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de selamlarını iletti. Nazik ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden gaziler, İzmit Belediyesinden gelen heyete teşekkür etti.
# başkanı, sağlık, ile, İzmit belediyesi

19 Eyl 2022 - 16:07 - Gündem

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