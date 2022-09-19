İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesini ziyaret etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık nezdinde tüm gazilerin gününü kutlayan İzmit Belediyesi yöneticileri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de selamlarını iletti. Nazik ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden gaziler, İzmit Belediyesinden gelen heyete teşekkür etti.
19 Eyl 2022 - 16:07- Gündem Güncelleme: 19 Eyl 2022 - 16:08
İzmit Belediyesinden Muharip Gaziler Derneği’ne ziyaret
İzmit Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesini ziyaret ederek günlerini kutladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.