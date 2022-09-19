Kocaeli’de Gaziler Günü kutlandı

Sekapark Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağdık, gaziler ve yakınları katıldı.

"Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyoruz"

Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "1071’den bugüne, bu vatan için toprağa düşmüş şehadet şerbeti içmiş, bedenindeki yaraları onur abidesi olarak taşımış ve rahmeti rahmana kavuşmuş tüm şehit ve gazilerimizi, bu devlete, bu millete hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi, bilim insanlarımızı kısacası her bir ferdimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Kurtuluş Savaşı’mızın eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

"Kahraman gaziler, Gaziler Günü’nüz kutlu olsun"

Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağdık ise "İnanıyoruz ki, kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül, savaş meydanlarında canlarını ortaya koyan ve savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, Gaziler Günü’nüz kutlu olsun" diye konuştu.