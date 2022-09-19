19 Eyl 2022 - 16:25- Asayiş G: 19 Eyl 2022 - 16:26

195 göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği, bölge iller ve Kocaeli’de yakalanan 195 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek, ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.
195 göçmen sınır dışı edildi mask

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli’de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 195 düzensiz göçmen 16.09.2022 tarihinde saat 12.00 itibariyle İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderilmiştir" denildi.
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19 Eyl 2022 - 16:25 İHA Kocaeli- Asayiş

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