İzmit meclisi olağanüstü toplantıya çağırıldı! “İzmit Belediyesi araçsız kalabilir”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hizmet araçlarının kiralanarak dışarıya para akıtılması yerine Devlet Malzeme Ofisi’nden daha uygun fiyata satın alınarak belediyenin mal sahibi olması için istediği kredi yetkisi talebi AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmişti. Başkan Hürriyet Cumhur İttifakının ret oyu verdiği konuları tüm kentin görmesi adına şehrin dört bir yanında bulunan billboardlara astırmıştı. Haziran ayından beri kent kamuoyunda gündem olan konu ile ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün akşam saatlerinde basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Dilek Yalçın, Çetin Sarıca ve Yaşar Kardaş da katıldı. Başkan Hürriyet yaptığı toplantıda belediyenin zor bir sürece gireceğini ifade ederek araç alımı için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ

Araç kiralama süreci ile ilgili açıklama yapan Başkan Hürriyet, “Bu toplantımızın amacı Malumunuz 2 seneyi geçti tüm hizmet araçlarımızın kiralamak yerine satın almak için 2 seneden fazladır mücadele ediyoruz. Kredi yetkisi istiyoruz. Süreci hepiniz biliyorsunuz. 2 sene sonra kredi yetkisi meclisten alamadığımız için diğer araçlar için tekrar kiralama yapmak durumunda kaldık. Geri kalan araçların alınması için 125 milyon liralık kredi istedik. 125 milyonla kalan araçları almak istedik. O kredi yetkisi talebimiz reddedildi. Yarın fiyatlar nasıl olacak bilmiyoruz, fiyat farkları ortaya çıkıyor dedik. Bugün ihale ettiğimiz rakamlarla ihaleyi tamamlayamıyorsunuz. Araçları satın almakta kararlıyız dedik. Olağanüstü meclisi topladık yine de onay çıkmadı.

“ZORDA KALDIĞIMIZ BİR SÜREÇ VAR”

İnatla AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri reddetti. Büyükşehir Belediyesinin kredilerini önümüze koydular. Öz kaynaklarınızla alın gibi sebepler sunuldu. Biz yaklaşık 1 haftadır değerlendirmeler yapıyoruz. Bildiğiniz üzere mecliste görüşmeler devam ederken araçsız kalmamak için açık ihale sürüyordu. Açık ihaleyi gününde gerçekleştirdik. Ne yazık ki o ihaleye bir itiraz geldi. O itiraz Kamu İhale Kurumuna gitti. Cevap çabuk çıkar diye düşünüyorduk. Ne yazık ki hala karar gelmedi. Askıda olan bir sürecimiz var. Zorda kaldığımız bir süreç var. Kamu İhale Kurumundan ne karar çıkar bilmiyoruz. Yine haklı çıktı. O belirsiz sürecin içine düştük. Kamu İhale Kurumu süreci bitmediği için 3 aylık kısa süreli araç kiralama ihalesi yapmak durumunda kalacağız. Yapılan hesaplar ortada.

“HALKA VE MECLİSE YALAN SÖYLEDİLER”

Biz ihale yapmadan önce AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri bize rakamlardan bahsettiler. Halka yalan söylediler. Bizim ihalemiz gerçekleşti. 22 Ağustosta yaptığımız 200 araçlık ihalemiz verilen teklifleri hepiniz biliyorsunuz. En düşük teklif 64 milyon küsürdü. Geçici teminat vermemiş firma. Bir üstüne Tuncay Seyahat var 78 milyon lira civarında KDV hariç. Bunlar inceleme aşamasında. İtiraz kik sürecine gitmiş durumda. 125 milyon kredi yetkisi verin dediğimizde meclis üyeleri 40 milyona büyükşehir kiraladı, kirama maliyeti çok düşükmüş gibi bir algı yarattılar. Halka ve meclise yalan söylediler. Verilen teklifler ortada. En düşük teklif 64 küsur. 77 üzerinden hesap edelim. Bu teklif değerlendirmeye alınsa bu ihale bize KDV dahil 91 milyona mal olacak. Fiyat farkı uygulandığını düşünürsek 15 milyon gibi bir fiyat farkı doğması muhtemel.

“100 MİLYONA KİRALAMAK ZORUNDA KALDIK”

Enflasyon arttıkça fark artar. Yeni fiyat farklarının olmayacağı garantisini kimse veremez. Yani 100 milyonu geçen bir ihaleden bahsediyoruz. 2 Yıllık kiralama ihalemiz 100 milyonun üzerinde sonuçlanmış olacak. 1 yıl sonrasını öngöremiyoruz. Bugünkü rakamlar ve hayat pahalılığını baz aldığımızda 100 milyonu geçecek. Biz 125 milyon kredi istedik. 125 milyona satın almak istedik. En az 10 yıl kullanacağımızı düşünürsek aradaki farkı siz düşünün. 125 milyona satın almak varken sadece 2 yıllığına 100 milyona kiralamak zorunda kaldık.

“200 ARACI 125 MİLYONA ALMAK İÇİN ÇIRPINDIK”

Kaldı ki bize hep Büyükşehir dediler. Büyükşehir’in rakamlarını gördünüz. Hiçbir şekilde 40 milyona kiralanan bir araç yok. 64 araçlık iş makinası aracı ihalesi yaptı. Tam bizim araçların sekmentinde. Orada en düşük rakam verenlerin teminatı eksikti. Onların da ihalesi 70 -80 milyon lirayı buluyor. Biz 200 aracı 125 milyona satın alalım diye çırpındık. Ne bizim ihalemizde ne Büyükşehir’in ihalesinde 40 milyonunun söz konusu olmadığı ortada. Üstelik bu ihalede araçlar 9 -10 yıllık araçlar. Biz satın almak istediğimizde 10 yıl kullanılan araç mı olur diye biz gülmüşlerdi. Kendi kiraladıkları araçlar 10 yıllık.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Araçsız kalma ihtimalimiz çok yüksek görülüyor. Kısa süreli ihale yapmak zorundayız. Biz satın alma konusunda kararlıyız. Bir kez daha meclisi olağanüstü topluyoruz. Perşembe günü meclisi olağanüstü olarak topluyoruz. Bir kez daha kredi yetkisi talep ediyoruz. Kredi için bir sürü bahane ürettiler. İkinci bir alternatif getiriyoruz. Burada bizim atıl kalan arazilerimizi çıkardık. Kullanmadığımız ve kullanmayacağımız. Bu arazilerin satışına izin verin. Buradan finansman sağlayalım. Oradan gelecek gelir ile hizmet araçlarını satın alalım. Sürekli tartışılmasını istemiyoruz.

2 GÜNDEM MADDELİ MECLİS

Fiyatlar çok hızlı artıyor. Her şeye rağmen satın almak her zaman iyidir. Kira öder gibi kredi ödeyerek biz bu araçları satın almak istiyoruz. Bu kamu lehinedir. Bu araçlar belediyenin olacak. Belediye bu araçlarla hizmet verecek. Bugün 100 milyon kiraladığınızı 2 yıl sonra kaça kiralanacağını öngörmek mümkün değil. Artık rakamlar da net. Her şey ortada. Her şey KAP’da kayıtlı. Maliyetler ortada. Kimsenin 40 milyona kiralamadığı ortada. Haklı olduğumuz bir kez daha görülmüş oldu. Perşembe günün meclisi olağanüstü toplantıya çağıyoruz. 2 gündem maddesi var. Biri kredi yetkisi diğeri atıl arazilerimizin satılması. Bir kez daha meclis üyelerinin vicdanına sesleniyoruz. Bu rakamlar ortadayken gelin kiralama yerin satın alalım.

“30 EYLÜLDEN SONRA ARAÇSIZ KALABİLİRİZ”

KİK süreci ne kadar sürer bilmiyoruz. Hep belirsizlikten bahsettik. Şimdi o belirsizlikteyiz. Rakamlar belli. Satın alalım gitsin dedik. Açık ihalenin rakamları ortada. Eskiden kiralama ihalelerinde fiyat farkı yoktu. Orda da kanun değişti. Enflasyon arttıkça farklar artıyor. Tüm kamu kurumları zor durumda. 125 milyon kredi istemiştik. Bugün fiyatı 148 milyona yükseldi. Biz yine eski talebimizi istiyoruz. Süreçte ne olacak bilmiyoruz. Biz belki de 30 Eylül’den itibaren birkaç hafta araçsız kalacağız. Allah’tan çöp kamyonlarını satın almışız” ” ifadelerini kullandı.