Alınan bilgiye göre Kocaeli’de birden fazla kişiyle birlikte yağma suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs, İzmit’te polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 Eyl 2022 - 12:38- Asayiş Güncelleme: 20 Eyl 2022 - 12:40
Aranan hükümlü polise yakalandı
Kocaeli’de birden fazla kişiyle birlikte yağma suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.