20 Eyl 2022 - 12:38- Asayiş G: 20 Eyl 2022 - 12:40

Aranan hükümlü polise yakalandı

Kocaeli’de birden fazla kişiyle birlikte yağma suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Aranan hükümlü polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de birden fazla kişiyle birlikte yağma suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs, İzmit’te polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# ardından, polis

20 Eyl 2022 - 12:38 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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