Mazgalları çalarken polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin rutin devriye görevi esnasında H.C. isimli şüpheliyi yağmur suyu giderlerinde bulunan mazgalları sökmeye çalışırken gören polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan kontrollerde ise farklı yerlerden alınmış vana ve demir su boruları da ele geçirildi. Gözaltına alınan ve tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C tutuklanarak cezaevine gönderildi.