Alınan bilgiye göre İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin rutin devriye görevi esnasında H.C. isimli şüpheliyi yağmur suyu giderlerinde bulunan mazgalları sökmeye çalışırken gören polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan kontrollerde ise farklı yerlerden alınmış vana ve demir su boruları da ele geçirildi. Gözaltına alınan ve tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 Eyl 2022 - 12:39- Asayiş Güncelleme: 20 Eyl 2022 - 12:42
Mazgalları çalarken polise yakalandı
İzmit’te farklı bölgelerde yağmur suyu giderlerine bulunan mazgallar ile çeşitli noktalardan vana ve boru çaldığı belirlenen kişi polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.