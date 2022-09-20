Alman Büyükelçi’den Başkan Büyükakın’a ziyaret

Türk Alman Yatırım ve İş Birliği Günü programı nedeniyle Kocaeli’ne gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Jürgen Schulz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede Kocaeli’deki yatırım fırsatlarından nitelikli insan kaynağındaki büyük potansiyele, uluslararası gelişmelerden çevre başlıklarını içeren konulara görüş alışverişinde bulunuldu. Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj başta olmak üzere İzmit Körfezi’nde ortaya konacak çevre projeleri hakkında da konuk Büyükelçiyle konuşan Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin gelişim sürecinden doğal güzelliklerine de değindi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak’ın da hazır bulunduğu görüşmede Başkan Büyükakın, konuk büyükelçiyle Ukrayna-Rusya savaşı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette Kocaeli’nin Almanya’daki şehirlerle yapabileceği işbirlikleri de ayrıca ele alındı.